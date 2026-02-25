Mbappé fora dos convocados do Real Madrid para o Benfica

Kylian Mbappé é baixa do Real Madrid para a receção ao Benfica, esta quarta-feira, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

O avançado internacional francês, de 27 anos, não consta na lista de convocados para o encontro no Santiago Bernabéu. Em causa está uma entorse no joelho esquerdo, que ainda não está totalmente debelada.

Na terça-feira, Mbappé teve de abandonar o treino do Real Madrid a meio, devido a dores no joelho, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

Esta ausência é uma boa notícia para o Benfica, dado que, nos últimos cinco jogos que Mbappé falhou, referentes à Champions, as suas equipas perderam: primeiro o PSG e, nas duas últimas ocasiões, o Real.

Os "merengues" perdem para este jogo decisivo um atacante que, em 33 jogos esta temporada, regista 38 golos e cinco assistências.

O Real Madrid derrotou o Benfica na primeira mão do play-off, por 1-0, no Estádio da Luz. Esta quarta-feira, a partir das 20h00, as duas equipas voltam a encontrar-se para o segundo jogo, no Santiago Bernabéu.

Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.