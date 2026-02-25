Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Mbappé fora dos convocados do Real Madrid para o Benfica

25 fev, 2026 - 10:59 • Inês Braga Sampaio

Avançado francês ressentiu-se de lesão no joelho esquerdo e falha a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

A+ / A-

Kylian Mbappé é baixa do Real Madrid para a receção ao Benfica, esta quarta-feira, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

O avançado internacional francês, de 27 anos, não consta na lista de convocados para o encontro no Santiago Bernabéu. Em causa está uma entorse no joelho esquerdo, que ainda não está totalmente debelada.

Na terça-feira, Mbappé teve de abandonar o treino do Real Madrid a meio, devido a dores no joelho, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

Esta ausência é uma boa notícia para o Benfica, dado que, nos últimos cinco jogos que Mbappé falhou, referentes à Champions, as suas equipas perderam: primeiro o PSG e, nas duas últimas ocasiões, o Real.

Os "merengues" perdem para este jogo decisivo um atacante que, em 33 jogos esta temporada, regista 38 golos e cinco assistências.

O Real Madrid derrotou o Benfica na primeira mão do play-off, por 1-0, no Estádio da Luz. Esta quarta-feira, a partir das 20h00, as duas equipas voltam a encontrar-se para o segundo jogo, no Santiago Bernabéu.

Encontro com relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)