Sporting contra Bodo/Glimt ou Real Madrid nos oitavos da Champions

25 fev, 2026 - 23:12
O Sporting é a única equipa portuguesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões e vai defrontar um de dois adversários: Real Madrid ou Bodo Glimt.
O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 11h00.
Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões vão ser disputados entre 10 e 18 de março.
As partidas:
PSG – Barcelona ou Chelsea;
Galatasaray – Liverpool ou Tottenham;
Real Madrid – Sporting ou Manchester City
Atalanta – Arsenal ou Bayern Munique;
Newcastle – Chelsea ou Barcelona;
Atlético de Madrid – Tottenham ou Liverpool;
Bodo/Glimt – Manchester City ou Sporting;
Bayer Leverkusen – Bayern Munique ou Arsenal.