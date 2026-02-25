Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Sporting contra Bodo/Glimt ou Real Madrid nos oitavos da Champions

25 fev, 2026 - 23:12

Sorteio da Liga dos Campeões está marcado para as 11h00 de sexta-feira.

A+ / A-

O Sporting é a única equipa portuguesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões e vai defrontar um de dois adversários: Real Madrid ou Bodo Glimt.

O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 11h00.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões vão ser disputados entre 10 e 18 de março.

As partidas:

PSG – Barcelona ou Chelsea;

Galatasaray – Liverpool ou Tottenham;

Real Madrid – Sporting ou Manchester City

Atalanta – Arsenal ou Bayern Munique;

Newcastle – Chelsea ou Barcelona;

Atlético de Madrid – Tottenham ou Liverpool;

Bodo/Glimt – Manchester City ou Sporting;

Bayer Leverkusen – Bayern Munique ou Arsenal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)