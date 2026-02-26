AZ Alkmaar ganhou e ainda não foi hoje que Portugal garantiu o sexto lugar na Europa

O AZ Alkmaar goleou o Noah, por 4-0, e apurou-se para os oitavos de final da Liga Conferência. Este resultado impede que Portugal garanta, já, o sexto lugar do ranking da UEFA.

Se Portugal conseguir o sexto lugar no final da temporada vai garantir três equipas (duas diretas e outra na terceira pré-eliminatória) na Liga dos Campeões, no caso em 2027/28.

Ainda com Sporting na Champions e FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa basta que um deles vença um dos seus dois próximos jogos para Portugal garantir o lugar.

Se as três equipas portuguesas foram eliminadas nos oitavos de final das respetivas provas europeias, então, será necessário que o AZ Alkmaar não conquiste a Liga Conferência.

As provas europeias regressam a 10/11/12 março. O sorteio de Champions e Liga Europa é esta sexta-feira.