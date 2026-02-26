"Cristiano Ronaldo vai ajudar a solidificar o projeto do Almeria”, garante diretor português

Cristiano Ronaldo juntou-se ao grupo Saudita SMC e passou a ser acionista do Almeria. O português tem a partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, uma participação de 25%, e a sua chegada ao grupo vai "ajudar a solidificar o projeto".

João Gonçalves, diretor desportivo do emblema andaluz, regozijou-se com o anuncio feito e, a Bola Branca, destacou que "a criação de uma academia e de uma cidade Ddesportiva de última geração” foram aliciantes para a aposta de CR7.

“O impacto do Cristiano é alto em qualquer parte do mundo. Ele tem um carinho especial por Espanha, porque jogou aqui muitos anos e, sem dados concretos, tenho a certeza que a reação vai ser super positiva. As pessoas vão ficar mais motivadas e vai ajudar a essa ligação com a população e com a região", acrescentou o dirigente sobre a aceitação junto dos adeptos do 3.º classificado da 2ª liga.



Por outro lado, e no que aos objetivos da temporada diz respeito, mantém-se o foco na subida de divisão. Agora, com Cristiano Ronaldo entre os acionistas, João Gonçalves diz a sorrir que "a pressão já é alta".

"Já temos essa exigência, mas seguramente que o nível de excelência vai subir, sim. A presença do Cristiano vai obrigar a irmos atrás desse patamar, do qual ele sempre foi um exemplo", sublinha o diretor desportivo.

Fica agora a faltar a presença de CR7 em Almeria, João Gonçalves lembra que a agenda do craque português é complicada.

"Não sei quando será possível, a seu tempo será anunciado", finalizou.