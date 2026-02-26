Edjogo: “Os da minha geração foram educados a achar que o racismo fazia parte do jogo e que te tinhas de calar”

26 fev, 2026 - 12:00 • Matilde Pinhol
Os alegados insultos racistas de Prestianni a Vinícius Jr. têm estado no centro de todas as atenções, situação que diariamente vai ganhando novos contornos e gerando controvérsia na opinião pública. O debate em torno do tema tem sido muito. No país dos casos Marega e Hulk pouco se falava da questão, especialmente quando envolvia 11 jogadores atrás de uma bola.
Alberto Edjogo-Owono (Sabadell, 1984), ex-jogador e atual comentador da DAZN Espanha, viu e foi vítima de racismo dentro do terreno de jogo. Autor do livro “Heridas En La Piel” (Feridas Na Pele), onde explora vivências e reflete sobre alguns dos mais conhecidos casos de racismo no futebol espanhol, falou aos microfones da Renascença sobre o tema.
A UEFA e os árbitros estão preparados para casos de potencial racismo entre jogadores?
No outro dia na Luz, acho que o árbitro não tinha ferramentas suficientes para atuar porque também não o tinha ouvido. Se ele ouve, tem as suas ferramentas: cartão amarelo, vermelho ou o que for. Ativou o protocolo sem saber o que tinha ocorrido, apenas pelo facto de haver um jogador que assegura ter sido vítima. O protocolo e as ferramentas ainda não estão desenvolvidos porque é um caso bastante novo (alegado racismo de um jogador a outro), parecido ao que aconteceu em Cádiz com o Mouctar Diakhaby: o jogador diz que foi insultado, o árbitro não ouve, a equipa retira-se e depois volta, mas como não se tirou nada a limpo, não se criou um precedente.
Muitas vezes parece difícil tirar grandes conclusões destas situações.
Por isso é importante que este caso sirva para tomar consciência e tirar conclusões. Muitas vezes há juízos populares, muita gente entende que foi assim porque as reações dos protagonistas o indicam, porque o contexto o indica, porque há testemunhas que o confirmam ou porque há ocultação de provas. Neste caso, tapar a cara é ocultar uma possível prova de um delito. Se nos cingirmos à legislação, isso também está tipificado.
Este caso tem de servir para criar um protocolo para que, quando isto volte a acontecer, já se saiba o que fazer e quem o tente fazer já saiba ao que se expõe.
Sei que no estádio do Getafe existem, atrás dos bancos, códigos QR para denunciar casos de racismo. Como vê a evolução desta questão em Espanha e que ferramentas tem um jogador hoje à sua disposição se sofrer de discriminação?
A evolução em Espanha tem sido positiva. Os anos 90 foram uma época muito dura de grupos ultra associados a ideologias de intolerância. Agora, casos assim continuam a acontecer, mas são muitos menos, porque a sociedade avança e o futebol não pode ficar atrás.
Houve uma mudança porque agora toda a gente tem telemóvel com câmara e ninguém quer ficar como o ‘racista do bairro’. Depois, há mais diversidade na rua, no trabalho e nos grupos de amigos. Se antes fazias o grito do macaco e ficavas descansado, agora pensas duas vezes. Quando personalizas e entendes que atrás do insulto há uma pessoa, a coisa melhora.
Quanto aos mecanismos, o protocolo ampara-te para dar visibilidade, como aconteceu com o Nico Williams no Metropolitano. A Liga tem os códigos QR e monitoriza as redes sociais, onde há mensagens de ódio. Peço sempre que os companheiros de equipa deem um passo em frente. Quem recebe o insulto está com uma adrenalina enorme e é difícil pensar com clareza, têm de ser os colegas a serem valentes e a defenderem esta causa que é justa.
Ter de mencionar a personalidade de Vinicius, seja para atacá-lo ou defendê-lo, parece um comentário desnecessário.
Quando alguém não tem argumentos, mistura duas coisas distintas. Se estamos a falar de racismo e de gritos de macaco, é disso que falamos. Quando acabarmos essa discussão, podemos discutir se os bailes na bandeirola são provocação ou não. São debates separados.
Quem mistura as duas coisas é porque não tem verdadeiros argumentos para defender que chamar macaco ou atirar uma banana está errado. O próprio Mourinho trouxe isso à baila o outro dia e deixou-me mal. A provocação pode ter como resposta assobios ou uma atitude hostil do público, aí não me meto. Mas se o que te sai da boca é um insulto racista, estás a ter um comportamento racista por extensão. É penoso e patético que, para justificar o racismo, se tenha de dizer "é que ele fez isto ou aquilo".
Na sua época de jogador, com que frequência viu casos de racismo?
Era bastante comum, sinceramente. Muitas vezes achávamos que era falta de educação ou uma reação rápida a um choque, mas o jogador o que queria era tirar-te das casinhas. Diria que em 30% ou 50% dos jogos isto acontecia.
As pessoas da minha geração foram educadas a achar que isto fazia parte do jogo e que te tinhas de calar e devolver com golos. Mas isso é não ter em conta como afeta emocionalmente e psicologicamente. Ninguém merece continuar a jogar depois de ouvir aquilo.
Lembro-me do caso de Marega no Porto.
Os colegas de equipa, incluindo o Aboubakar, tentaram convencê-lo a ficar em campo por medo das consequências. Esse medo pesou mais do que o apoio a um colega de equipa. Mas o impacto é duro, chegas a casa e ficas a dar voltas à cabeça sobre o porquê de te insultarem.
Acha que o futuro passa por proibir os jogadores de taparem a boca?
Alguma decisão vai ser tomada. Tal como não podem levantar a camisola para não passar mensagens, é provável que, se tapas a boca e fores acusado de algo, tenhas de aguentar as consequências. Entendo quem diz que sem prova não se pode sancionar, mas, se não fizermos nada, haverá situações em que os culpados nunca serão punidos porque se taparam. Se houver uma queixa posterior, faz todo o sentido proibir ou castigar esse gesto de tapar a boca. Creio que isso vai acontecer.