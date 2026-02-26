Edjogo: “Os da minha geração foram educados a achar que o racismo fazia parte do jogo e que te tinhas de calar”

Os alegados insultos racistas de Prestianni a Vinícius Jr. têm estado no centro de todas as atenções, situação que diariamente vai ganhando novos contornos e gerando controvérsia na opinião pública. O debate em torno do tema tem sido muito. No país dos casos Marega e Hulk pouco se falava da questão, especialmente quando envolvia 11 jogadores atrás de uma bola.

Alberto Edjogo-Owono (Sabadell, 1984), ex-jogador e atual comentador da DAZN Espanha, viu e foi vítima de racismo dentro do terreno de jogo. Autor do livro “Heridas En La Piel” (Feridas Na Pele), onde explora vivências e reflete sobre alguns dos mais conhecidos casos de racismo no futebol espanhol, falou aos microfones da Renascença sobre o tema.

A UEFA e os árbitros estão preparados para casos de potencial racismo entre jogadores?



No outro dia na Luz, acho que o árbitro não tinha ferramentas suficientes para atuar porque também não o tinha ouvido. Se ele ouve, tem as suas ferramentas: cartão amarelo, vermelho ou o que for. Ativou o protocolo sem saber o que tinha ocorrido, apenas pelo facto de haver um jogador que assegura ter sido vítima. O protocolo e as ferramentas ainda não estão desenvolvidos porque é um caso bastante novo (alegado racismo de um jogador a outro), parecido ao que aconteceu em Cádiz com o Mouctar Diakhaby: o jogador diz que foi insultado, o árbitro não ouve, a equipa retira-se e depois volta, mas como não se tirou nada a limpo, não se criou um precedente.

Muitas vezes parece difícil tirar grandes conclusões destas situações.

Por isso é importante que este caso sirva para tomar consciência e tirar conclusões. Muitas vezes há juízos populares, muita gente entende que foi assim porque as reações dos protagonistas o indicam, porque o contexto o indica, porque há testemunhas que o confirmam ou porque há ocultação de provas. Neste caso, tapar a cara é ocultar uma possível prova de um delito. Se nos cingirmos à legislação, isso também está tipificado.

Este caso tem de servir para criar um protocolo para que, quando isto volte a acontecer, já se saiba o que fazer e quem o tente fazer já saiba ao que se expõe.

Sei que no estádio do Getafe existem, atrás dos bancos, códigos QR para denunciar casos de racismo. Como vê a evolução desta questão em Espanha e que ferramentas tem um jogador hoje à sua disposição se sofrer de discriminação?



A evolução em Espanha tem sido positiva. Os anos 90 foram uma época muito dura de grupos ultra associados a ideologias de intolerância. Agora, casos assim continuam a acontecer, mas são muitos menos, porque a sociedade avança e o futebol não pode ficar atrás.

Houve uma mudança porque agora toda a gente tem telemóvel com câmara e ninguém quer ficar como o ‘racista do bairro’. Depois, há mais diversidade na rua, no trabalho e nos grupos de amigos. Se antes fazias o grito do macaco e ficavas descansado, agora pensas duas vezes. Quando personalizas e entendes que atrás do insulto há uma pessoa, a coisa melhora.

Quanto aos mecanismos, o protocolo ampara-te para dar visibilidade, como aconteceu com o Nico Williams no Metropolitano. A Liga tem os códigos QR e monitoriza as redes sociais, onde há mensagens de ódio. Peço sempre que os companheiros de equipa deem um passo em frente. Quem recebe o insulto está com uma adrenalina enorme e é difícil pensar com clareza, têm de ser os colegas a serem valentes e a defenderem esta causa que é justa.