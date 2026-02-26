Ouvir
Estugarda ou Ferencváros vão ser os adversários de FC Porto e Braga

26 fev, 2026 - 19:58

As duas equipas portuguesas apuraram-se diretamente para os oitavos de final da Liga Europa.

Estugarda ou Ferencváros vão ser os adversários dos clubes portugueses, FC Porto e Sp. Braga, nos oitavos de final da Liga Europa.

Falta saber quem calha a quem.

O sorteio da próxima fase da Liga Europa está marcado para as 12h00 de sexta-feira. vão também ser decididos os emparelhamentos dos quartos e meias-finais.

O clube alemão eliminou o Celtic (Escócia) e o clube húngaro afastou o Ludogorets (Bulgária).

De recordar que dragões e arsenalistas passaram diretamente para os oitavos de final da Liga Europa após a fase de liga.

