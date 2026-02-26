Real Madrid expulsa sócio por alegada saudação nazi antes da receção ao Benfica

O Real Madrid abriu processo disciplinar para a expulsão de sócio um adepto, após ter sido apanhado pelas câmaras a fazer, alegadamente, a saudação nazi, momentos antes da receção ao Benfica, na quarta-feira, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

Em comunicado no site oficial, esta quinta-feira, o Real Madrid informa que "pediu de maneira urgente à Comissão de Disciplina do clube que inicie um procedimento imediato de expulsão" do sócio em causa.

O indivíduo foi identificado, na zona sul do Santiago Bernabéu, por elementos de segurança do Real Madrid, "instantes depois de aparecer na transmissão televisiva, e foi imediatamente expulso" do estádio.

"O Real Madrid condena este tipo de gestos e de expressões que incitam à violência e ao ódio no desporto e na sociedade", pode ler-se.

Foi um jogo em que os adeptos do Real Madrid apresentaram uma tarja de grandes dimensões com a frase "NO AL RACISMO" — "não ao racismo", em português — numa das bancadas, antes do apito inicial.

A tarja surgiu a propósito do jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, em que Vinícius Júnior se queixou ao árbitro de que Gianluca Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". Devido ao alegado insulto racista, a UEFA abriu investigação ao jogador do Benfica, que foi suspenso preventivamente e não pôde jogar na segunda mão, no Santiago Bernabéu, na quarta-feira.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid venceu por 1-0 no Estádio da Luz e por 2-1 em casa, para um resultado agregado de 3-1 no play-off, e eliminou o Benfica da Champions. A equipa espanhola vai, agora, jogar com Sporting ou Manchester City, nos oitavos de final da prova.