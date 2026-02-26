Vinícius ultrapassa Neymar no número de golos em eliminatórias da Champions

Com o golo marcado ao Benfica, na segunda mão do playoff da Liga dos Campeões, o avançado Vinícius tornou-se no brasileiro com mais golos em jogos de “mata-mata” na Champions.

As contas foram compiladas pelo “Placar” e divulgadas esta quinta-feira.

Ora, com o tento marcado ao minuto 80 no Barnabéu, Vinícius chegou aos 14 golos, ultrapassando os 13 de Neymar em jogos de eliminatórias desde 1992.

Brasileiros com mais golos em eliminatórias na Liga dos Campeões (1992-2026)

14– Vinícius Júnior (37 jogos)

13– Neymar (32 jogos)

11– Kaká (41 jogos)

9- Roberto Firmino (24 jogos)

8– Raphinha (10 jogos)

8– Rodrygo (31 jogos)

7– Marcelo (43 jogos)

6– Élber (17 jogos)

6– Gabriel Jesus (18 jogos)

6– Daniel Alves (57 jogos)

6 – Marquinhos (44 jogos)

Já em todos os jogos da Liga dos Campeões, Vinícius Jr soma 32 golos em 78 jogos. Aí ainda atrás de Neymar (43).

Brasileiros com mais golos marcados na Liga dos Campeões:

43 – Neymar Júnior (81 jogos)

32 – Vinícius Júnior (78 jogos)

30 – Kaká (86 jogos)

27 – Rivaldo (73 jogos)

26 – Gabriel Jesus (54 jogos)

26 – Rodrygo (69 jogos)

25 – Jardel (46 jogos)

24 – Mazzola (28 jogos)

24 – Élber (69 jogos)

22 – Roberto Firmino (57 jogos)

21 – Luiz Adriano (47 jogos)

18 – Ronaldinho Gaúcho (47 jogos)

18 – Juninho Pernambucano (58 jogos)

17 – Raphinha (31 jogos)

17 – Willian (71 jogos)

17 – Hulk (50 jogos)

O jogador brasileiro teve uma semana agitada depois de, alegadamente, ter sido alvo de racismo pelo jogador Prestianni, na primeira mão do Benfica – Real Madrid.