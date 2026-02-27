Ouvir
Cronómetro contra antijogo, VAR para cantos. Novas regras do futebol em debate

27 fev, 2026 - 09:32 • João Fonseca , Inês Braga Sampaio

IFAB reúne-se no sábado, em assembleia geral, para discutir possíveis modificações que permitam limitar as perdas de tempo e dar maior acerto às decisões dos árbitros.

O futebol pode passar a ter "cronómetro". O International Football Association Board (IFAB), que define as leis do jogo, reúne-se em assembleia geral (AG) no País de Gales, no sábado, para discutir medidas que permitam acelerar a ação e diminuir as perdas de tempo de jogo.

Uma das principais medidas é a introdução de um limite de cinco segundos para pontapés de baliza e lançamentos laterais. O árbitro levanta o braço e faz a contagem decrescente e, se a cobrança desses momentos ultrapassar o limite, o pontapé de baliza passa para pontapé de canto da equipa adversária e o lançamento passa para o contrário.

As substituições também podem passar a ter tempo limite, neste caso de dez segundos. A equipa que desrespeitar esse limite ficará com menos um jogador em campo durante um minuto — ou seja, sai o que tem de sair, mas o que vai entrar terá de esperar pelo menos 60 segundos.

Há igualmente uma proposta para, simultaneamente, limitar perdas de tempo nas lesões e preservar o bem-estar dos jogadores. Um elemento que receba assistência médica ficará fora de campo, caso esta nova regulação seja aprovada, até um minuto. Exceção feita às lesões dos guarda-redes, porque o jogo não pode prosseguir sem eles.

Há, ainda, possíveis alterações à ação do videoárbitro (VAR). O IFAB vai a votos para decidir se o VAR passará a poder intervir no caso de um segundo cartão amarelo ou na retificação de um pontapé de canto.

Os legisladores do futebol reúnem-se no sábado, no País de Gales.

