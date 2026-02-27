Ouvir
​Despedimento de Amorim pode custar até 18,2 milhões de euros ao Manchester United

27 fev, 2026 - 12:00 • Hugo Tavares da Silva

O treinador português foi despedido no quinto dia de 2026, depois de um empate contra o Leeds United, onde aproveitou para exibir um braço de ferro a ocorrer nos bastidores entre ele e a estrutura diretiva.

A+ / A-

Agora é oficial que deverá sair muito caro o despedimento de Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United. O clube anunciou que a fatura pode ir até aos 18,2 milhões de euros.

O treinador português foi despedido no quinto dia de 2026, depois de um empate contra o Leeds United, onde aproveitou para exibir um braço de ferro a ocorrer nos bastidores entre ele e a estrutura diretiva. A corda partiu para o lado do jovem treinador.

As contas da BBC vão mais além do despedimento, pois o lisboeta custou aos cofres do United, numa primeira fase para o resgatar de Alvalade, cerca de 12 milhões de euros. Antes disso, foram necessários outros 11,8 milhões de euros para despedir Erik ten Hag.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Os 14 meses de Ruben Amorim foram marcados pela ausência de resultados, um 15.º lugar, uma derrota na final da Liga Europa e talvez mais ainda sobre a sua narrativa sobre a forma de jogar.

Contas feitas, as que contam no campo, o United de Amorim ganhou apenas 25 dos 63 jogos que o português liderou o clube.

Depois de Darren Fletcher segurar as pontas interinamente, Michael Carrick foi finalmente nomeado novo treinador do Manchester United e o impacto foi imediato, com vitórias contra Arsenal, Manchester City e Tottenham. Depois de cinco vitórias em seis jornadas com o novo técnico, o United estaciona no quarto lugar da Premier League, a 13 pontos do líder Arsenal.

