​Despedimento de Amorim pode custar até 18,2 milhões de euros ao Manchester United

27 fev, 2026 - 12:00 • Hugo Tavares da Silva
Agora é oficial que deverá sair muito caro o despedimento de Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United. O clube anunciou que a fatura pode ir até aos 18,2 milhões de euros.
O treinador português foi despedido no quinto dia de 2026, depois de um empate contra o Leeds United, onde aproveitou para exibir um braço de ferro a ocorrer nos bastidores entre ele e a estrutura diretiva. A corda partiu para o lado do jovem treinador.
As contas da BBC vão mais além do despedimento, pois o lisboeta custou aos cofres do United, numa primeira fase para o resgatar de Alvalade, cerca de 12 milhões de euros. Antes disso, foram necessários outros 11,8 milhões de euros para despedir Erik ten Hag.
Os 14 meses de Ruben Amorim foram marcados pela ausência de resultados, um 15.º lugar, uma derrota na final da Liga Europa e talvez mais ainda sobre a sua narrativa sobre a forma de jogar.
Contas feitas, as que contam no campo, o United de Amorim ganhou apenas 25 dos 63 jogos que o português liderou o clube.
Depois de Darren Fletcher segurar as pontas interinamente, Michael Carrick foi finalmente nomeado novo treinador do Manchester United e o impacto foi imediato, com vitórias contra Arsenal, Manchester City e Tottenham. Depois de cinco vitórias em seis jornadas com o novo técnico, o United estaciona no quarto lugar da Premier League, a 13 pontos do líder Arsenal.