Bayern derrota Dortmund e passa a 11 pontos de vantagem

Um “bis” de Harry Kane permitiu ao Bayern Munique vencer em Dortmund 3-2, aproximando-se de novo título alemão, ao ganhar uma vantagem de 11 pontos sobre o mais direto perseguidor na Bundesliga, à 24.ª jornada.

Com este resultado, os campeões germânicos deram um passo importante rumo a novo título, pois alcançaram uma vantagem tão confortável que lhes permite, igualmente, focar-se na Liga dos Campeões, na qual defrontam a Atalanta nos oitavos de final.

Com o avançado Fábio Silva no onze do Dortmund e Raphael Guerreiro no banco do Bayern, foram os locais a adiantar-se no marcador, aos 26 minutos, pelo defesa Nico Schlotterbeck, que correspondeu, de cabeça, a um livre no lado esquerdo.

Os bávaros regressaram ao jogo na etapa complementar determinados em dar a volta, encostaram o seu rival à sua defesa e encontraram espaço para marcar, em lance no qual Gnabry assistiu Kane de cabeça, com o britânico a marcar de cabeça na pequena área (54).

Aos 69, Nico Schlotterbeck travou um adversário em falta e cometeu penálti, que Harry Kane transformou no 2-1, apesar de Gregor Kobel ter adivinhado o lado e ainda tocado na bola.

Aos 83 minutos, o sueco Daniel Svensson, com desvio de primeira na área, igualou e deu novo alento ao Dortmund, contudo, a euforia nas bancadas durou apenas quatro minutos.

Quando o Dortmund procurava o triunfo, um alivio dos anfitriões terminou nos pés de Joshua Kimmich, que, na área, colocou a bola fora do alcance do guarda-redes, estabelecendo o definitivo 3-2, que conferiu justiça ao resultado.

O Hoffenheim dominou quase todas as estatísticas em casa com o St. Pauli, porém, foram os forasteiros a vencer, com tento solitário do francês Mathias Pereira Lage, aos 45+4 minutos, que deixa os anfitriões no terceiro lugar, com 46 pontos, podendo ser igualados pelo Estugarda, adversário do FC Porto na Liga Europa, caso vença em casa o Wolfsburgo, no domingo.



O Bayer Leverkusen cedeu empate caseiro 1-1 com o Mainz e falhou o assalto ao quinto lugar, do Leipzig, igualmente com um jogo a menos.



A meio da tabela, o Borussia Mönchengladbach superou o Union Berlim, por 1-0, enquanto o aflito Werder Bremen bateu o lanterna-vermelha Heidenheim, por 2-0, interrompendo uma longa série de 13 jogos sem ganhar, ainda assim continuando em 18.º, com 22 pontos.