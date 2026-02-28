“Caso Prestianni” vai levar a novas regras

O International Football Association Board (IFAB) – o organismo que decide as regras no futebol – aprovou novas leis de jogo para implementar já no Mundial 2026. O VAR vai ter mais poderes e vai tentar limitar-se as perdas de tempo.

Após o caso Prestianni-Vinícius, na reunião ficou estabelecido o compromisso de "desenvolver medidas" que punam "os jogadores que cubram a boca quando confrontam adversários durante os jogos".

Com o objetivo de “dinamizar o ritmo dos jogos e limitar as perdas de tempo”, vão ser implementadas medidas para impedir que os jogadores se delonguem nas reposições de bola pela linha lateral, nos pontapés de baliza ou através de simulações de lesão.



Um jogador que atrase “deliberadamente” a execução de um lançamento lateral verá o mesmo ser atribuído ao adversário, enquanto se o fizer num pontapé de baliza, a equipa contrária passará a beneficiar de um pontapé de canto.



Em ambas as situações, se o árbitro suspeitar de uma manobra desse tipo, aciona uma “contagem decrescente visual de cinco segundos”, finda a qual a sanção é aplicada.



Esta regra já se encontra em vigor quando um guarda-redes mantém a bola nas mãos durante demasiado tempo.



As simulações de lesão vão igualmente ser objeto de maior atenção, já que sempre que o staff médico entre em campo para assistir um atleta, este terá de sair do terreno de jogo e só poderá regressar um minuto após a retoma da partida.



Já um jogador substituído terá 10 segundos para abandonar o relvado a partir do momento em que o árbitro assistente anuncia a substituição, caso contrário quem for entrar terá de aguardar um minuto junto à linha lateral e apenas poderá entrar em campo na interrupção seguinte do jogo.



A IFAB não tomou decisões, mas vai refletir sobre dois cenários específicos, nomeadamente aqueles em que jogadores “decidem unilateralmente abandonar o terreno de jogo” em protesto contra uma decisão da arbitragem e quando “os jogadores tapam a boca” durante confrontos verbais.

