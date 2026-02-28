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Al Nassr

Cristiano Ronaldo falha penálti e sai lesionado

28 fev, 2026 - 22:20

Equipa ganha com reviravolta e recupera liderança na liga saudita.

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O Al Nassr venceu o Al Fayha, por 3-1, em partida do campeonato saudita. Cristiano Ronaldo não marcou e lesionou-se.

A equipa de Jorge Jesus esteve a perder, já na segunda parte, mas conseguiu dar a volta ao marcador nos minutos finais.

CR7 não teve um dia feliz: falhou uma grande penalidade, na primeira parte, e lesionou-se na segunda, tendo saído ao minuto 81.

O capitão da seleção portuguesa, de 41 anos, vai agora fazer exames complementares para avaliar a gravidade da lesão.

João Félix também foi titular, fez uma assistência, contribuiu decisivamente para o segundo golo (o remate embateu no poste e depois no guarda-redes antes de entrar na baliza) e foi considerado o melhor em campo.

Com esta vitória, o Al Nassr recupera a liderança no campeonato saudita (61 pontos), mais dois que o Al Ahli.

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