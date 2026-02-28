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Inglaterra

Liverpool derrota Nuno Espírito Santo e apanha United

28 fev, 2026 - 18:47

Mateus Fernandes foi titular no West Ham.

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O Liverpool venceu o West Ham, de Nuno Espírito Santo, por 5-2, e apanhou, à condição, o Manchester United na tabela da Premier League.

Em partida da jornada 28 da liga inglesa, os “reds” marcaram por Ekitike, van Dijk, Mac Allister, ainda na primeira parte.

O West Ham, com Mateus Fernandes no onze, ainda reduziu por Soucek e Taty Castellanos, mas Gakpo e Disasi, este na própria baliza, voltaram a alargar vantagem.

Com este triunfo, o Liverpool subiu ao quinto lugar, em igualdade com o United, que este domingo defronta o Crystal Palace.

Já o West Ham permanece na 18.ª posição, a primeira da zona de despromoção.

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