Emirados Árabes Unidos

Treinador João Mota vence em dia que começou com bombardeamentos

28 fev, 2026 - 21:50

Equipa de técnico luso sobe ao quarto lugar da classificação.

O Al Ittihad, do treinador João Mota, derrota o Al Rams, por 4-1, em partida da segunda divisão do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa do técnico luso até começou a perder, mas deu a volta ao marcador com golos de Jakubiak, João Araújo, Miqueias Meireles e Morsy.

Com esta vitória, o Al Ittihad sobe ao quarto lugar da tabela, com 27 pontos.

De recordar que este foi um dia agitado, que começou com bombardeamentos do Irão, em retaliação ao ataque dos Estados Unidos e de Israel.

