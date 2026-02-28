Treinador João Mota vence em dia que começou com bombardeamentos

28 fev, 2026 - 21:50
O Al Ittihad, do treinador João Mota, derrota o Al Rams, por 4-1, em partida da segunda divisão do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.
A equipa do técnico luso até começou a perder, mas deu a volta ao marcador com golos de Jakubiak, João Araújo, Miqueias Meireles e Morsy.
Com esta vitória, o Al Ittihad sobe ao quarto lugar da tabela, com 27 pontos.
