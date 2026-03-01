Adepto do Gijón falece no estádio, partida suspensa

Um adepto do Sp. Gijón, de 82 anos, morreu este domingo durante a partida contra o Leganés. O jogo foi suspenso aos quatro minutos.

Segundo a imprensa espanhola, o idoso sofreu um ataque cardíaco. As equipas médicas no estádio ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o óbito acabou por declarado ainda dentro do estádio.

O Sp. Gijón já deixou a sua mensagem de condolências à família:

"Lamentamos o falecimento de C. R. G., de 82 anos, no início do jogo desta tarde no El Molinón. Sócio com lugar anual do Clube há 40 anos. Hoje estamos todos muito tristes. Descanse em paz. Todo o nosso apoio e carinho para a sua família e entes queridos".

A partida da jornada 28 ainda não tem data para ser retomada.