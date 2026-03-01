Ouvir
Alegado caso de racismo interrompe Elche – Espanyol

01 mar, 2026 - 16:19 • Carlos Calaveiras

Caso entre El Hilali e Rafa Mir ao minuto 80. Veja as imagens.

O protocolo antirracismo foi ativado durante o Elche – Espanyol, partida da jornada 26 da liga espanhola.

Segundo a imprensa espanhola, ao minuto 80 da partida, o marroquino El Hilali e o espanhol Rafa Mir desentenderam-se. O defesa do Espanyol chamou o árbitro Iosu Galech Apezteguía acusando o avançado do Elche de ter proferido um insulto racista.

O juiz interrompeu a partida e comunicou ao delegado de jogo o ocorrido.

Rafa Mir continuou em campo e até apontou o golo final da partida, de grande penalidade, ao minuto 90.

O jogo terminou empatado 2-2.

Nas redes sociais, o Espanyol já fez uma publicação de apoio a El Hilali: "Contigo", pode ler-se.

