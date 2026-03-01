Ouvir
Chermiti marca de bicicleta no clássico contra Celtic

01 mar, 2026 - 21:30 • Lusa

Avançado luso brilhou novamente no clássico “Old Firm”. Veja os golos.

O português Youssef Chermiti bisou, incluindo com um golo de pontapé de bicicleta, no empate 2-2 entre Rangers e Celtic para a liga escocesa.

O internacional sub21 marcou no “Old Firm”, o maior clássico do futebol escocês, aos 9 e aos 26 minutos.

No entanto, na segunda parte, o Celtic reagiu e chegou à igualdade, com tentos de Tierney, aos 56, e de Hatate, aos 90+1, na recarga ao penálti que tinha falhado.

Com este empate, o Rangers passa a somar 57 pontos, contra 63 do líder Hearts. Já o Celtic é terceiro com 55.

Em relação a Chermiti, o ex-avançado do Sporting soma sta época nove golos e duas assistências em 31 partidas.

