Chermiti marca de bicicleta no clássico contra Celtic

01 mar, 2026 - 21:30 • Lusa
O português Youssef Chermiti bisou, incluindo com um golo de pontapé de bicicleta, no empate 2-2 entre Rangers e Celtic para a liga escocesa.
O internacional sub21 marcou no “Old Firm”, o maior clássico do futebol escocês, aos 9 e aos 26 minutos.
No entanto, na segunda parte, o Celtic reagiu e chegou à igualdade, com tentos de Tierney, aos 56, e de Hatate, aos 90+1, na recarga ao penálti que tinha falhado.
Com este empate, o Rangers passa a somar 57 pontos, contra 63 do líder Hearts. Já o Celtic é terceiro com 55.
Em relação a Chermiti, o ex-avançado do Sporting soma sta época nove golos e duas assistências em 31 partidas.