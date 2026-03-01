Golaço de Francisco Conceição no empate da Juventus

01 mar, 2026 - 22:00
Roma e Juventus empataram 3-3 num jogo louco da jornada 27 da liga italiana. Francisco Conceição marcou um grande golo.
Wesley, Ndicka e Donyel Malen fizeram os tentos dos “giallorossi”.
Já do lado da “vechia signora” apontaram, para além do internacional luso, Boga e Gatti – este já nos descontos.
Com este empate, a Roma sobe aos 51 pontos (no quarto lugar) e a Juve chega aos 47 (no sexto posto).
Francisco Conceição, de 23 anos, soma quatro golos e uma assistência esta temporada na Juventus.