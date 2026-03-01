United ganha e chega ao pódio da Premier League

01 mar, 2026 - 17:41
O Manchester United venceu o Crystal Palace, por 2-1, com remontada, e subiu ao terceiro lugar da liga inglesa.
Lacroix abriu o marcador para o Crystal Palace, logo aos 4 minutos, mas os “red devils” deram a volta ao marcador, com ajuda essencial de Bruno Fernandes.
O internacional luso marcou o primeiro golo (de grande penalidade) e fez uma assistência para o tento de Sesko, que carimbou os três pontos.
Com este triunfo, o Manchester United chega aos 51 pontos e apanha o Aston Villa.
Desde a chegada de Michael Carrick ao comando da equipa são seis vitórias e um empate no campeonato inglês.