Administração Trump ainda não distribuiu verbas para segurança nas cidades-sede do Mundial

O Governo dos Estados Unidos continua sem distribuir pelas autoridades locais as verbas destinadas à segurança durante o Mundial 2026.

O plano era que o Departamento de Segurança Interna (DHS) distribuísse o dinheiro alocado à segurança até 30 de janeiro, no entanto, quase um mês depois, ainda não o fez. Um atraso que gera preocupação entre as 11 cidades-sede do Campeonato do Mundo, cujos poderes locais temem ficar sem tempo para se prepararem devidamente para o torneio.

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No entender da democrata Nellie Pou, congressista de New Jersey na Câmara dos Representantes, os motivos desta retenção das verbas, por parte da Administração Trump, são "100%" de ordem política.

"Não tenho qualquer dúvida de que estão a usar isso por razões políticas", afirma a representante, em declarações ao portal "Front Office Sports".

O distrito que Pou representa inclui o New York New Jersey Stadium, que acolherá oito jogos do Mundial, incluindo a final, a 19 de julho.

Em comunicado, a ministra da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, atribuiu o atraso na distribuição de verbas do Mundial ao "shutdown" parcial do Governo, apontando o dedo aos Democratas.

"A FEMA [Agência Federal da Gestão de Emergências] estava nas etapas finais de revisão de candidaturas para garantir supervisão apropriada, quando os Democratas paralisaram o Governo, deixando larga parte do staff da FEMA em licença administrativa. Ainda não foram distribuídos fundos sob o programa de apoios da FIFA para o Mundial. Quanto mais tempo o DHS continuar sem financiamento, menos preparada estará a nossa nação para enfrentar ameaças durante o Mundial", escreveu.

O Governo norte-americano está a atravessar uma paralisação parcial, referente ao orçamento do DHS. Tinha sido alcançado uma base de acordo bipartidária em setembro, porém, após um segundo tiroteio fatal envolvendo agentes do ICE, os Democratas fizeram depender a aprovação de financiamento da reforma dos serviços de imigração.

A Câmara dos Representantes vai votar novamente o orçamento do DHS, esta quinta-feira, com os Republicanos a fazer pressão para que o acordo passe, numa altura em que os EUA estão em guerra com o Irão.