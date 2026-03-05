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Aprovada expansão do play-off de subida à Premier League

05 mar, 2026 - 11:52 • Inês Braga Sampaio

Play-off passa a englobar seis equipas, do quarto ao oitavo classificados, e um total de sete jogos: duas eliminatórias a um jogo, meias-finais a duas mãos e a final em Wembley.

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Os clubes do futebol profissional inglês (EFL) aprovaram, esta quinta-feira, a expansão do play-off de subida do Championship à Premier League de quatro para seis clubes, a partir da próxima temporada, 2026/27.

"A decisão tem o propósito de aumentar o número de jogos competitivos durante a fase final da campanha e, ao mesmo tempo, dar a dois clubes adicionais a oportunidade de alcançar a final do play-off, no Estádio de Wembley, e de chegar à Premier League", lê-se em comunicado.

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Os dois primeiros classificados do Championship continuarão a ter acesso direto ao primeiro escalão. A partir da próxima época, o sétimo e o oitavo juntar-se-ão aos clubes do terceiro ao sexto lugares no play-off.

O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo jogarão entre si, em eliminatórias a um jogo. Quem triunfar avançará para as meias-finais, em que defrontarão o terceiro e o quarto colocados, a duas mãos. Os semifinalistas vencedores encontrar-se-ão na final, em Wembley. Feitas as contas, o play-off de subida do Championship passará a ter um total de sete partidas.

É um formato ainda aberto a discussão e que só ficará fechado, em definitivo, mais para o final da presente temporada, informa a EFL.

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