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Bodo/Glimt vence antes de receber Sporting

05 mar, 2026 - 21:14 • Lusa

Partida contra leões marcada para quarta-feira, a partir das 20h00.

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O Bodo/Glimt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, garante presença nos quartos de final da Taça da Noruega, ao vencer por 2-1 na casa do Molde, em jogo dos oitavos.

Um bis do médio Sondre Auklend, que marcou aos 32 e 74 minutos, garantiu o triunfo do Bodo/Glimt, que na quarta-feira, às 20h00 recebe o bicampeão português, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', e que hoje ainda viu o Molde empatar a partida por Emil Breivik (69').

A formação norueguesa, que na presente edição da Liga dos Campeões, bateu equipas como o Manchester City, Atlético de Madrid e Inter Milão, visita o Estádio José Alvalade, em 17 de março, na segunda mão dos oitavos da principal competição de clubes da UEFA.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final da Champions a equipa que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.

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