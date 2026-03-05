Bodo/Glimt vence antes de receber Sporting

O Bodo/Glimt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, garante presença nos quartos de final da Taça da Noruega, ao vencer por 2-1 na casa do Molde, em jogo dos oitavos.

Um bis do médio Sondre Auklend, que marcou aos 32 e 74 minutos, garantiu o triunfo do Bodo/Glimt, que na quarta-feira, às 20h00 recebe o bicampeão português, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', e que hoje ainda viu o Molde empatar a partida por Emil Breivik (69').

A formação norueguesa, que na presente edição da Liga dos Campeões, bateu equipas como o Manchester City, Atlético de Madrid e Inter Milão, visita o Estádio José Alvalade, em 17 de março, na segunda mão dos oitavos da principal competição de clubes da UEFA.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final da Champions a equipa que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.