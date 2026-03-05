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Gyokeres nomeado para melhor do mês em fevereiro

05 mar, 2026 - 18:50

Ex-Sporting marcou quatro golos no último mês.

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O avançado Viktor Gyokeres está pela primeira vez nomeado para o prémio de melhor jogador do mês da Premier League.

O ex-Sporting marcou quatro golos durante o mês de fevereiro.

O internacional sueco já marcou 15 golos esta temporada em todas as competições (10 na Premier League, 4 na Liga dos Campeões e mais um na Taça da Liga).

Os outros nomeados são Nico O’Reilly (Manchester City), Dango Ouattara (Brentford), Antoine Semenyo (Manchester City), Benjamin Sesko (Manchester United) e Virgil Van Dijk (Liverpool).

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