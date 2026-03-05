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Mundial 2026

João Sacramento adjunto de Marrocos

05 mar, 2026 - 23:14

Português vai fazer parte da nova equipa técnica liderada por Mohamed Ouahbi.

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O português João Sacramento vai ser treinador adjunto na seleção de Marrocos, agora orientado por Mohamed Ouahbi.

A Federação Marroquina lembra as “experiências ao mais alto nível, com destaque para o papel de treinador-adjunto no PSG, Roma e Tottenham”.

Sacramento “vai trazer uma metodologia de trabalho moldada por ambientes de elite e alta exigência, apoiando a preparação e execução diária.”

Já o técnico principal, Mohamed Ouahbi, chega à equipa principal depois de ter conduzido a seleção sub-20 de Marrocos ao título de campeão do mundo da categoria.

Marrocos vai estar no próximo Mundial 2026 e é coorganizador (com Portugal e Espanha) do Mundial 2030.

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