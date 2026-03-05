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Brasil
Jogador emprestado pelo Benfica castigado com 12 jogos por machismo
05 mar, 2026 - 17:29
Gustavo Marques fica fora de jogos no estadual.
O brasileiro Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica ao RB Bragantino, foi suspenso por 12 jogos por comentários machistas.
O central vai também pagar uma multa no valor de cinco mil euros (30 mil reais), após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A suspensão vai ser cumprida apenas em competições estaduais.
De recordar que o jogador fez comentários machistas relativamente à árbitra Daiana Muniz no final da partida dos quartos de final da Taça Paulista.
Gustavo Marques entrou em Portugal pela porta do Torreense, por empréstimo do Atlético Mineiro, e depois seguiu para o Benfica. Realizou 63 jogos pela equipa B dos encarnados e jogou ainda dois minutos pela equipa principal contra o Famalicão.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
-