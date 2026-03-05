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Brasil

Jogador emprestado pelo Benfica castigado com 12 jogos por machismo

05 mar, 2026 - 17:29

Gustavo Marques fica fora de jogos no estadual.

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O brasileiro Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica ao RB Bragantino, foi suspenso por 12 jogos por comentários machistas.

O central vai também pagar uma multa no valor de cinco mil euros (30 mil reais), após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A suspensão vai ser cumprida apenas em competições estaduais.

De recordar que o jogador fez comentários machistas relativamente à árbitra Daiana Muniz no final da partida dos quartos de final da Taça Paulista.

Gustavo Marques entrou em Portugal pela porta do Torreense, por empréstimo do Atlético Mineiro, e depois seguiu para o Benfica. Realizou 63 jogos pela equipa B dos encarnados e jogou ainda dois minutos pela equipa principal contra o Famalicão.

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