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Leonardo Jardim. “Flamengo é um clube de dimensão mundial”

05 mar, 2026 - 16:50

Técnico português substitui Filipe Luís debaixo de alguma polémica. “Falei com o Filipe de forma madura e acho que isso não inviabiliza a relação que criamos”.

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Leonardo Jardim, Flamengo. Foto: Flamengo
Leonardo Jardim, Flamengo. Foto: Flamengo
Leonardo Jardim e José Boto. Foto: Flamengo
Leonardo Jardim e José Boto. Foto: Flamengo

O treinador Leonardo Jardim foi oficialmente apresentado no Flamengo e explicou os seus planos para futuro.

“O Flamengo é um clube de dimensão mundial, está no topo dos melhores clubes do mundo. É uma grande motivação estar aqui e ser treinador da Nação. Quero continuar nas conquistas. O clube vive de clube e resultados”, disse.

Em entrevista ao canal oficial do clube no YouTube, o técnico português começou por explicar a sua saída do Cruzeiro:

“Tive problemas na ordem familiar e pessoal que eu tinha que resolver. Ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes do que eu acreditava, por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro. Fui emotivo porque acreditava que o projeto seria a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que não costumo ser porque sou muito pragmático, mas às vezes a emoção nos leva a ter algumas tiradas infelizes. Agora como treinador do Flamengo, o capítulo do Cruzeiro passou e quero estar focado nesse novo capítulo”.

Jardim prometeu, entretanto, não mudar o DNA rubro-negro deixando uma garantia: “O treinador tem as suas ideias, mas a principal virtude é rentabilizar os seus ativos”.

“Tive trabalhos com jogadores de transição, mas preciso aproveitar as características dos jogadores. Aqui tenho jogadores de posse, mas também jogadores agressivos. O jogo de futebol não é só uma característica. Não vamos alterar neste momento porque já temos algo formado. Conheço o Flamengo bem porque jogamos ano passado o mesmo campeonato. Sei das qualidades e virtudes que a equipa tem. Com certeza, o treinador não vai trocar o DNA da equipa, vai tentar colocar o seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito do trabalho do Luís”, explicou.

Leonardo Jardim substitui Filipe Luís num contexto difícil, alegadamente com jogadores e adeptos contra a decisão de saída.

“Tive uma experiência parecida com essa no Mônaco, onde eu saí, vínhamos de uma vitória de 4 a 1 contra o Lille em dezembro de 2019. Sei que não era uma situação fácil, mas logo que recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que tenho uma proximidade com o Filipe e liguei. Na mensagem, dizia: "Se não fosse o Jardim, ia vir outra pessoa. Na decisão da sua saída, eu não tive interferência nenhuma. Nossa relação pelo meu lado é a mesma." E ele respondeu: "Jardim, nossa relação é igual. A disponibilidade no Rio é a mesma coisa".

O técnico português confirma ainda que falou com os jogadores sobre esta situação: “A informação do Filipe eu também passei para os jogadores. Porque sei o que é a vida do treinador. Já recebi treinadores da equipe. Fui despedido e recebi treinador que vinha. Não tenho culpa. Falei com o Filipe de forma madura e acho que isso não inviabiliza a relação que criamos.”

A estreia vai ser contra o Fluminense. “Acho que é um bom jogo de entrada. É um jogo emocionante, com um rival. Com certeza queremos ser dominantes, vencer o jogo. Há uma carga emocional. Lembro de vir ao Brasil há mais de 20 anos e ver um Fla-Flu no Maracanã antigo com o ambiente que era. Reconheço a competitividade, a competição e nosso objetivo só pode ser campeão do Rio de Janeiro”.

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