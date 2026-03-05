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França
Lyon cai nos penáltis da Taça
05 mar, 2026 - 22:54
Má prenda para Paulo Fonseca, que fazia 53 anos neste dia.
O Lyon, de Paulo Fonseca, foi eliminado da Taça de França pelo Lens, nos penáltis.
A equipa do técnico luso esteve a perder 2-0 e conseguiu chegar à igualdade aos 90+4 minutos, mas acabou por cair da marca dos 11 metros.
Thauvin e Sima marcaram para o Lens. Já pelo Lyon apontaram Yaremchuck e Himbert.
Nas grandes penalidades, só Niakhaté desperdiçou.
O Lens, que está em segundo no campeonato gaulês, continua também na luta pela Taça e já está nas meias-finais.
- Bola Branca 18h14
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