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Chelsea

Pedro Neto acusado de conduta imprópria

05 mar, 2026 - 19:44

Atleta luso levou dois amarelos em três minutos.

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O futebolista internacional português Pedro Neto foi acusado de conduta inapropriada pela Federação inglesa (FA) pela sua atitude após ter sido expulso no domingo na derrota do Chelsea contra o Arsenal, na 28.ª jornada da Premier League.

O avançado dos blues recebeu dois amarelos em apenas três minutos, sendo expulso ao minuto 70, e, antes de dirigir-se aos balneários, discutiu de forma veemente com o quarto árbitro.

Segundo a FA, Neto terá alegadamente agido de “forma inadequada” ao abandonar o campo e usado “linguagem abusiva” contra os árbitros do jogo da 28.ª jornada da Liga inglesa, que o Arsenal venceu por 2-1, no ‘seu’ Estádio Emirates.

Se for considerado culpado, o avançado luso, que alegou não saber que já tinha um cartão amarelo, pode enfrentar uma sanção maior do que a de um jogo que já tem de cumprir devido à expulsão.

O jogador do Chelsea, de 25 anos, tem até 09 de março para responder diante da FA, indica o organismo em comunicado.

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  • 10 jun, 2026
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