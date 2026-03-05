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Malásia
Sete jogadores suspensos por falsificação de documentos
05 mar, 2026 - 19:20
Entre os castigados está um jogador do Alavés, que se naturalizou pela Malásia.
O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) suspendeu sete jogadores por 12 meses na sequência de um processo disciplinar por falsificação de documentos.
Entre os jogadores castigados está Facundo Garcés, defesa-central do Alavés.
O clube espanhol confirmou o castigo e deu todos os pormenores sobre a pena do atleta, incluindo datas.
O TAS permite que os atletas continuem a treinar e a assistir a jogos nos estádios durante o período da suspensão.
Além de Garcés, os outros jogadores sancionados são Gabriel Felipe Arrocha, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Héctor Alejandro Hevel Serrano.
Cada jogador terá ainda uma multa para pagar que, no caso de Facundo Garcés, é de 2.150 euros.
A Federação de Futebol da Malásia, também implicada no processo, foi condenada a pagar uma multa de 376.260 euros à FIFA.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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