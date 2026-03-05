UEFA não está "a considerar nenhuma alternativa" a Finalíssima no Qatar

A UEFA informa, esta quinta-feira, que "não se está a considerar nenhuma sede alternativa" para a Finalíssima entre Espanha, campeã europeia, e Argentina, campeã sul-americana, marcada para Lusail, no Qatar.

Os ataques do Irão aos países vizinhos, incluindo o Qatar, em resposta à ofensiva de Israel e Estados Unidos, tem gerado dúvidas em torno de diversos eventos desportivos no Médio Oriente. Um deles é a Finalíssima da UEFA e da CONMEBOL, agendada para o dia 27 de março.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo da agência de notícias EFE, no entanto, a UEFA, que elogia o "enorme esforço" das autoridades qataris para que a partida seja "um enorme êxito", mantém a intenção de abrir as portas do Estádio Lusail.

"Estamos cientes das especulações que rodeiam a Finalíssima, dada a situação na região. De momento, não se está a considerar nenhuma sede alternativa", pode ler-se numa comunicação do organismo à EFE.

De qualquer modo, a decisão definitiva será tomada na próxima semana.

No domingo, a Federação de Futebol do Qatar anunciou o adiamento de todos os jogos e competições, devido à instabilidade na região, sem mencionar a Finalíssima. Ainda assim, os bombardeamentos de Israel e EUA ao Irão e a retaliação de Teerão contra bases miliatares norte-americanas e outros pontos-chave nos países vizinhos alimentaram a "especulação" sobre uma possível mudança de sede para o duelo.