Cristiano Ronaldo lesionou-se e viajou para Madrid

O treinador do Al-Nassr, Jorge Jesus, confirmou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular mais grave do que inicialmente previsto e vai iniciar tratamento especializado com o seu fisioterapeuta pessoal.

“A equipa médica diagnosticou o estado de Ronaldo e confirmou que não poderá participar na partida de amanhã (sábado) nem na seguinte. Por isso, permitimos que viajasse para Espanha para receber tratamento”, afirmou o técnico português, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o oitavo classificado da Liga saudita de futebol, o Neom SC, que se disputa no sábado.

Citado numa nota publicada nas redes sociais do líder saudita, Jesus explicou que os exames realizados após o jogo da 24.ª jornada frente ao Al Fayha, no passado fim de semana, revelaram a necessidade “período de repouso e de tratamento”, afastando o capitão do clube e da seleção nacional das duas próximas partidas.

O capitão do Al-Nassr sofreu uma lesão nos isquiotibiais da perna direita durante a vitória por 3-1 contra o Al-Fayha, no último fim de semana.

Cristiano Ronaldo viajou para Madrid, Espanha, para realizar a recuperação com o seu fisioterapeuta pessoal. Embora o clube não tenha divulgado um prazo oficial, estimativas iniciais sugerem um período de paragem entre duas a quatro semanas.



Cristiano Ronaldo falhará o jogo deste sábado contra o Neom SC e a partida de 14 de março contra o Al-Khaleej. A sua participação nos jogos amigáveis da seleção portuguesa, no final deste mês, também está em dúvida.



Apesar da gravidade, Jorge Jesus indicou que, por se tratar de uma lesão muscular, não deverá comprometer a presença do avançado no Campeonato do Mundo em junho de 2026.