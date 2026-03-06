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Brasil
Jesse Lingard é reforço do Corinthians
06 mar, 2026 - 20:06
Internacional inglês assinou até ao final de 2026, com opção de renovação.
O extremo Jesse Lingard foi oficializado como reforço do Corinthians, no Brasil.
O internacional inglês assinou até ao final de 2026, com opção de renovação por mais um ano consoante objetivos.
O jogador, de 33 anos, vem de duas épocas nos sul-coreanos do Seoul, onde apontou 19 golos e 11 assistências em 67 jogos.
A maior parte da carreira de Lingard foi passada no Manchester United.
O Corinthians está atualmente no terceiro lugar do Brasileirão, com sete pontos, a dois de Palmeiras e São Paulo.
- Bola Branca 18h14
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