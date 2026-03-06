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Brasil

Palmeiras de Abel Ferreira adianta-se na final do Paulistão

06 mar, 2026 - 08:18 • Lusa

Equipa do treinador português venceu o Novorizontino, na primeira mão, por 1-0. Segundo jogo será no domingo.

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O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, deu na quarta-feira um passo importante com vista à conquista do Campeonato Paulista, ao vencer, na primeira mão da final, o Novorizontino por 1-0.

Na Arena Barueri, casa do Palmeiras enquanto o relvado do Allianz Parque está a ser renovado, o ‘verdão’, que na temporada passada perdeu a final para o Corinthians, adiantou-se aos 35 minutos, através de José Lopez.

A decisão do Paulistão, que a equipa de Abel Ferreira procura reconquistar após os triunfos em 2022, 2023 e 2024, está agendada para domingo, às 23h30 de Portugal continental, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

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