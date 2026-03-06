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França
PSG derrotado em casa
06 mar, 2026 - 23:53
Três portugueses em campo.
O PSG perdeu 3-1, em casa, contra o Mónaco, em partida da jornada 25 da liga francesa.
Akliouche, Golovin e Balogun fizeram os tentos dos monegascos. Barcola ainda reduziu para os campeões gauleses.
Nuno Mendes e Vitinha foram titulares, Gonçalo Ramos foi suplente utilizado.
Após este tropeço, o PSG vai continuar a liderar o campeonato, mas o Lens pode ficar a apenas um ponto.
- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
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