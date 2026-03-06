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UEFA multa Real Madrid em 15 mil euros por comportamento racista dos adeptos

06 mar, 2026 - 12:10 • Inês Braga Sampaio

Em causa o jogo com o Benfica, no Santiago Bernabéu, da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. Castigo inclui interdição parcial do estádio, com pena suspensa.

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A UEFA informa, esta sexta-feira, que multou o Real Madrid em 15 mil euros, por comportamento racista dos adeptos.

Em causa está a receção ao Benfica, no dia 25 de fevereiro, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

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O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA também castigou o clube espanhol com interdição parcial do estádio, com pena suspensa. Ou seja, o Real Madrid ficará em período probatório por um ano e, se os adeptos repetirem comportamentos racistas, a UEFA ordenará o encerramento de 500 lugares na zona sul do Estádio Santiago Bernabéu.

Quer isto dizer que o Real Madrid não sofrerá consequências frente ao Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Este castigo pode estar relacionado com o caso de um adepto que foi apanhado, momentos antes do jogo com o Benfica, a fazer a saudação nazi.

No dia seguinte à partida, o Real Madrid comunicou que tinha pedido "de maneira urgente" à Comissão de Disciplina do clube que iniciasse um "procedimento imediato de expulsão" do sócio em causa.

Depois de ter sido apanhado pelas câmaras a fazer a saudação nazi, o adepto foi identificado, na zona sul do Santiago Bernabéu, por elementos de segurança do Real, e foi "imediatamente expulso" do estádio.

Caso Prestianni

Foi também um jogo em que os adeptos do Real Madrid apresentaram uma tarja de grandes dimensões com a frase "NO AL RACISMO" — "não ao racismo", em português — numa das bancadas, antes do apito inicial.

A tarja surgiu a propósito do jogo da primeira mão, em que Vinícius Júnior se queixou ao árbitro de que Gianluca Prestianni lhe teria chamado "mono", a palavra espanhola para "macaco". Devido ao alegado insulto racista, a UEFA abriu investigação ao jogador do Benfica, que foi suspenso preventivamente e não pôde jogar o segundo jogo.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid venceu por 1-0 na Luz e por 2-1 em casa, para um resultado agregado de 3-1, e eliminou o Benfica.

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  • Fantochada
    06 mar, 2026 só para fingirem isenção 13:34
    Uma fantochada, com uma multa irrisória e uma pena suspensa, só para dar a sensação de "igualdade de tratamento" e de que não são parciais. Quero ver se mandam repetir o jogo, se se comprovar que o Prestianni não fez nada daquilo que o queixinhas o acusa... Deve ser, deve!

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