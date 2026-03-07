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Inglaterra

Arsenal sofre para afastar equipa do terceiro escalão

07 mar, 2026 - 16:29 • Lusa

Líder da Premier League fez algumas poupanças e ainda apanhou um susto para seguir em frente na Taça de Inglaterra.

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O Arsenal, com várias poupanças na equipa, a anteceder semana de Champions, sofreu este sábado para se apurar para os quartos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer fora o Mansfield Town, por 2-1.

Os “gunners”, sem alguns dos jogadores habituais, estrearam a titular Marli Salmon, defesa central de 16 anos, diante de um adversário que milita na League One, equivalente ao terceiro escalão do futebol inglês.

Salmon, que já tinha sido suplente utilizado na Liga dos Campeões e na Taça, fez a estreia a titular, num jogo em que o Arsenal foi ameaçado pelo Mansfield, que chegou a empatar aos 50 minutos, por Will Evans, para gáudio nas bancadas.

A equipa de Mikel Arteta já tinha marcado por Madueke, aos 41 minutos, mas foi Eberechi Eze a evitar contratempos maiores, e quando o Mansfield nunca deixou de ameaçar e espreitar uma oportunidade, ao fazer o 2-1, aos 66.

O líder da Liga inglesa segue assim para os quartos de final, antes de na quarta-feira visitar o Bayer Leverkusen, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, fase na qual também está o Sporting, que visita no mesmo dia o Bodo/Glimt.

Na Taça de Inglaterra, o Arsenal é recordista de troféus, com 14 títulos, à frente de Manchester United, com 13, e distante de Chelsea, Liverpool e Tottenham, todos com oito.

A quinta eliminatória da Taça, que já tinha apurado na sexta-feira o Liverpool, prossegue este fim de semana, estando agendados hoje os embates entre Wrexham (Championship) e Chelsea, e entre Newcastle e Manchester City.

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