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Brasil
Leonardo Jardim entra a ganhar e já tem um troféu
08 mar, 2026 - 23:25 • Carlos Calaveiras
Já Luís Castro é campeão do Gaucho.
O Flamengo derrotou o Fluminense, nas grandes penalidades (5-4), e conquista o campeonato Carioca.
Dentro do tempo regulamentar, a partida ficou 0-0 depois de um jogo morno.
O guarda-redes Rossi foi herói ao defender duas grandes penalidades.
O Mengão, agora treinado pelo português Leonardo Jardim, depois da saída de Filipe Luiz, vence um título no primeiro jogo do novo técnico.
Esta foi a 40.ª vez na história que o Fla venceu o Carioca, a terceira consecutiva.
Entretanto, esta foi uma noite boa para os técnicos portugueses no Brasil. Luís Castro, no Grémio, conquistou o campeonato gaúcho (4-1, no conjunto das duas mãos) contra o Internacional. É a 44ª vez que o Grémio vence o campeonato regional.
- Bola Branca 18h16
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