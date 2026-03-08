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Países Baixos
Óscar Garcia é o novo treinador do Ajax
08 mar, 2026 - 22:31
Clube avança para o terceiro técnico da temporada.
O Ajax oficializou Óscar García como novo treinador da equipa, o terceiro da temporada.
Garcia, que estava na equipa B, substitui Fred Grim.
O técnico neerlandês estava no cargo desde novembro, altura em que substituiu John Heitinga.
Desde o início do ano, o Ajax tem apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota e está no quinto lugar do campeonato.
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