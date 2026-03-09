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Futebol Internacional
23 expulsos no Cruzeiro-Atlético Mineiro: "Não vou cansar de pedir desculpa", confessou Hulk
09 mar, 2026 - 14:45 • Hugo Tavares da Silva
A final do Campeonato Mineiro foi interrompido durante 10 minutos quando, quase no final da partida, jogadores das duas equipas trocaram agressões e provocações.
Cássio. Fagner. Fabrício Bruno. João Marcelo. Villalba. Kauã Prates. Christian. Lucas Romero. Matheus Henrique. Walace. Gerson. Kaio Jorge. Éverson. Gabriel Delfim. Preciado. Lyanco. Ruan Tressoldi. Junior Alonso. Renan Lodi. Alan Franco. Alan Minda. Cassierra. Hulk.
Foram estes os 23 futebolistas que foram expulsos na final do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que findou com agressões e provocações.
De acordo com o relatório do árbitro, ao qual o “Globo Esporte” teve acesso, o rastilho da confusão foi o sururu entre o guarda-redes do Cruzeiro, Éverson, e Christian, um médio do Atlético com longo passado no Athletico Paranaense.
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Antes da confusão, com agressões e atitudes realmente graves, Kaio Jorge marcou o único golo da final do estadual mineiro no Estádio Gov. Magalhães Pinto, em Belo Horizonte. O jogo esteve interrompido 10 minutos quando faltavam apenas 30 segundos para o apito final.
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Hulk, futebolista com um passado importante no FC Porto, foi um dos protagonistas da bulha e o vídeo de uma agressão viralizou nas redes sociais.
“Eu não me recordo de ter participado em ato de violência numa partida de futebol”, lamentou Hulk depois do encontro. “Não vou cansar de pedir desculpa. A gente tenta apaziguar, mas sangue quente… vê um companheiro sendo agredido, automaticamente vais reagir. Mas poderia ser evitado”, confessou o canhoto, de 39 anos.
De acordo com o "GE", tanto os seguranças dos clubes como a polícia militar foi chamada para afastar os protagonistas dos confrontos.
A equipa de Tite vai batizar o regresso de Leonardo Jardim ao Brasileirão, agora como treinador do Flamengo, depois do despedimento de Filipe Luís. Jardim vai defrontar o Cruzeiro, a equipa que levou ao terceiro lugar do campeonato na época passada.
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