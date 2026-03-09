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Tensão no Médio Oriente
Austrália vai dar asilo a cinco jogadoras do Irão após apelo de Trump
09 mar, 2026 - 21:17 • Redação, com Reuters
Restantes atletas da equipa de futebol iraniana também serão bem-vindas a permanecer na Austrália, diz o ministro dos Assuntos Internos da Austrália.
A Austrália vai conceder vistos a cinco jogadoras da seleção feminina do Irão para permanecerem no país, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter apelado ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, para não as enviar de volta para Teerão.
Para Trump, a Austrália iria cometer "um terrível erro humanitário" caso não oferecesse asilo às jogadoras iranianas.
“Os Estados Unidos acolhê-las-ão se vocês não o fizerem”, garantiu o líder norte-americano na sua rede social "Truth Social".
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A campanha das iranianas na Taça Asiática de Futebol Feminino, disputada na Austrália, começou precisamente quando os Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irão.
Depois de o governo da Austrália anunciar os vistos, o ministro australiano dos Assuntos Internos, Tony Burke, disse ainda aos jornalistas que as restantes atletas da equipa também seriam bem-vindas a permanecer na Austrália.
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