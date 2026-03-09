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E já vão 11 troféus para Abel: Palmeiras vence Paulistão

09 mar, 2026 - 10:08 • Lusa

No cargo desde outubro de 2020, o técnico luso superou os 10 cetros de Oswaldo Brandão e isolou-se como o técnico mais titulado da história do 'verdão'.

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O Palmeiras conquistou no domingo o campeonato Paulista de futebol, ao vencer fora o Novorizontino por 2-1, na segunda mão da final, para arrebatar o 11.º troféu sob o comando do português Abel Ferreira, um recorde.

No cargo desde outubro de 2020, o técnico luso superou os 10 cetros de Oswaldo Brandão e isolou-se como o técnico mais titulado da história do 'verdão', num dia em que arrebatou o estadual pela quarta vez, repetindo 2022, 2023 e 2024.

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Abel Ferreira também já tinha vencido duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021), uma da Supertaça Sul-americana (2022) e, internamente, duas do Brasileirão (2022 e 2023), uma da Taça do Brasil (2020) e uma da Supertaça brasileira (2023).

Na final do Paulistão de 2026, o Palmeiras confirmou em Novo Horinzonte o triunfo caseiro por 1-0, selado pelo argentino 'Flaco' López, aos 35 minutos.

O conjunto de Abel Ferreira adiantou-se na segunda mão logo aos seis minutos, por Murilo, os locais ainda empataram aos 26, por Matheus Bianqui, mas, aos 62, Vitor Roque acabou com as dúvidas, selando o 27.º Paulistão do Palmeiras.

Se o treinador português somou o 11.º troféu, o central paraguaio Gustavo Gómez selou o 13.º.

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