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Liga dos Campeões

Barcelona e Newcastle deixam tudo em aberto nos "oitavos"

10 mar, 2026 - 23:00 • Inês Braga Sampaio

Ingleses adiantaram-se, em casa, mas espanhóis empataram nos descontos, de grande penalidade. Acesso aos quartos de final da Champions ficará decidido em Barcelona.

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Barcelona e Newcastle empataram, por 1-1, esta terça-feira, em Inglaterra, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Harvey Barnes, aos 86 minutos, e Lamine Yamal, de grande penalidade, aos seis minutos de descontos, deixaram tudo em aberto para a segunda mão.

Espanhóis e ingleses decidem quem passa aos "quartos" da Champions na quarta-feira da próxima semana, 18 de março, às 17h45, em Camp Nou.

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