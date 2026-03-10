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Liga dos Campeões

Bayern encaminhado para os "quartos" com goleada à Atalanta

10 mar, 2026 - 22:04 • Inês Braga Sampaio

Bávaros marcam três golos na primeira parte e três golos na segunda, em Itália, e ganham tranquilidade para a segunda mão dos oitavos de final da Champions, em Munique.

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O Bayern de Munique meteu um pé e quatro dedos nos quartos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao golear na visita à Atalanta, por 6-1.

O pesadelo dos italianos, nesta primeira mão dos "oitavos", começou aos 12 minutos, com um golo de Josip Stanisic. Michael Olise ampliou a vantagem ao minuto 22 e, passados outros três, Serge Gnabry fez o 3-0.

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A dose repetiu-se na segunda parte. Nicolas Jackson apontou o quarto golo ao minuto 52, Olise bisou aos 64 e Jamal Musiala completou três minutos depois. Raphaël Guerreiro entrou em campo ao cair do pano.

Ainda houve tempo para o golo de honra da Atalanta, por intermédio de Mario Pasalic, já ao terceiro minuto dos descontos.

A segunda mão dos oitavos de final terá lugar na quarta-feira da próxima semana, 18 de março, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique.

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