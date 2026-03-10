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Liga dos Campeões
Liverpool em alarme. Galatasaray adianta-se nos "oitavos"
10 mar, 2026 - 19:57 • Inês Braga Sampaio
Um golo de Mario Lemina, aos sete minutos, decidiu o jogo da primeira mão, em Istambul. Liverpool tentará dar a volta em casa e avançar para os "quartos" da Champions.
Soam os alarmes no Liverpool. A equipa inglesa vai ter de dar a volta ao Galatasaray em casa, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de ter perdido o primeiro jogo, por 1-0, na Turquia.
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Um golo de Mario Lemina, logo aos sete minutos, desequilibrou a partida entre os campeões turco e inglês, esta terça-feira, em Istambul.
A segunda mão da eliminatória está marcada para a quarta-feira da próxima semana, dia 18 de março, às 20h00, em Anfield Road.
Quem vencer este duelo terá pela frente, nos quartos de final, Chelsea ou Paris Saint-Germain, que reeditam a final do Mundial de Clubes.
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