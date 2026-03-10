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Mundial 2026. FIFA corta mais de 86 milhões ao orçamento

10 mar, 2026 - 17:47 • Inês Braga Sampaio

Ordem para apertar o cinto terá vindo da sede da FIFA na Suíça, segundo o portal "The Athletic". FIFA responde que não devia surpreender e que integra o objetivo de investir mais dinheiro no desenvolvimento global no futebol.

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A FIFA cortou mais de 100 milhões de dólares (mais de 86 milhões de euros, à taxa de conversão atual) ao orçamento para o Mundial 2026, conforme avança o portal norte-americano "The Athletic".

Foi pedido a vários departamentos do quartel-geral da organização dos Estados Unidos — que acolhem o torneio em conjunto com México e Canadá, em junho e julho — que sejam "eficientes".

No relatório anual da FIFA de 2024, estava contemplado um orçamento para despesas operacionais de 1,12 mil milhões de dólares: 280 milhões para "serviços técnicos", 159 milhões para "transportes", 145 milhões para "segurança" e 79 milhões para "gestão de convidados".

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Segundo quatro fontes contactadas pelo "The Athletic", no entanto, o staff da FIFA nos EUA tem sido "repetidamente informado" de que o orçamento para as operações foi reduzido, incluindo para despesas com segurança, logística, segurança e acessibilidade. Todas admitiram ter-lhes sido dito que os cortes excediam "confortavelmente" os 100 milhões de dólares e que a ordem para apertar o cinto viera da sede da FIFA na Suíça.

Em resposta ao "The Athletic", um porta-voz da FIFA salientou que o organismo "está constantemente a rever eficiências orçamentais, para garantir que os custos são controlados, para que o máximo de lucro possa ser reinvestido no desenvolvimento do futebol em todo o mundo".

"Isto não deveria surpreender ninguém, já que as revisões de orçamento são aplicadas de forma rotineira antes de todos os nossos torneios e eventos", pode ler-se na nota da FIFA ao portal.

As fontes em causa referiram que os cortes se relacionam, provavelmente, com o objetivo que a FIFA definiu de canalizar pelo menos 90% dos investimentos orçamentados, durante o triénio 2023-2026, para o desenvolvimento global do futebol. No orçamento previsto para o ciclo, o organismo afirmou que reinvestiria 11,67 mil milhões de dólares para essa causa, mais de 90% dos 12,9 mil milhões que previa encaixar.

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