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Proibida entrada nos EUA a dez jogadores de clube jamaicano
10 mar, 2026 - 18:24 • Inês Braga Sampaio
Mount Pleasant terá de recorrer às camadas jovens para colmatar ausências forçadas. Sete dos atletas são do Haiti, país incluído no congelamento da cedência de vistos.
Dez jogadores do Mount Pleasant, da Jamaica, viram ser-lhes negado o pedido de visto de entrada nos Estados Unidos, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions Cup da Concacaf, diante do LA Galaxy.
Os vencedores da Taça das Caraíbas, o que lhes deu acesso à Champions Cup, foram obrigados a chamar jogadores da formação, para colmatar a ausência forçada de dez atletas, sete deles haitianos.
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"Não queremos apenas aparecer, queremos competir. Mas não nos está a ser dada a hipótese de dar o nosso melhor", lamentou o diretor desportivo do Mount Pleasant, Paul Christie, ao jornal "Jamaica Observer".
Importa referir que o Presidente dos EUA, Donald Trump, congelou a cedência de vistos de entrada a mais de 70 países, incluindo o Haiti. Exceção aberta a eventos como o Mundial 2026, que se realizará em solo norte-americano, no México e no Canadá entre junho e julho.
A exceção ao congelamento de vistos limita-se a jogadores, treinadores, membros de staff e familiares imediatos, porém. "A isenção não se aplica a adeptos ou espectadores", especificaram os EUA em janeiro.
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