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Proibida entrada nos EUA a dez jogadores de clube jamaicano

10 mar, 2026 - 18:24 • Inês Braga Sampaio

Mount Pleasant terá de recorrer às camadas jovens para colmatar ausências forçadas. Sete dos atletas são do Haiti, país incluído no congelamento da cedência de vistos.

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Dez jogadores do Mount Pleasant, da Jamaica, viram ser-lhes negado o pedido de visto de entrada nos Estados Unidos, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions Cup da Concacaf, diante do LA Galaxy.

Os vencedores da Taça das Caraíbas, o que lhes deu acesso à Champions Cup, foram obrigados a chamar jogadores da formação, para colmatar a ausência forçada de dez atletas, sete deles haitianos.

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"Não queremos apenas aparecer, queremos competir. Mas não nos está a ser dada a hipótese de dar o nosso melhor", lamentou o diretor desportivo do Mount Pleasant, Paul Christie, ao jornal "Jamaica Observer".

Importa referir que o Presidente dos EUA, Donald Trump, congelou a cedência de vistos de entrada a mais de 70 países, incluindo o Haiti. Exceção aberta a eventos como o Mundial 2026, que se realizará em solo norte-americano, no México e no Canadá entre junho e julho.

A exceção ao congelamento de vistos limita-se a jogadores, treinadores, membros de staff e familiares imediatos, porém. "A isenção não se aplica a adeptos ou espectadores", especificaram os EUA em janeiro.

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